8 июля в семь часов вечера работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции отправились в Ильгюциемс, где пропал 12-летний мальчик. В ходе обследования территории, полицейские заметили у теплотрассы двух человек, сидящих на бетонных конструкциях. Один из них был тем самым пропавшим мальчиком.

Увидев людей в форме, второй человек вскочил, залез на велосипед и попытался уехать, но не смог и свалился на землю. Подойдя ближе, полицейские поняли, что мужчина находится в сильном алкогольном опьянении, об этом свидетельствовали плохая координация движений и характерный запах.

Во время беседы с мальчиком, выяснилось, что именно его родители обратились в полицию с заявлением. Ребенок также был пьян, поэтому на место вызвали работников "скорой", которые приняли решение госпитализировать мальчика. О случившемся были проинформированы его родители.

В ходе разговора, 28 летний мужчина категорически отрицал, что спаивал ребенка. Однако позже он все же признался, что мальчик вместе с друзьями сам подошел к нему и попросил купить пива. Незнакомец просьбу выполнил и потом все вместе они распивали алкогольные напитки. Незадолго до приезда полиции друзья мальчика ушли, и они остались вдвоем.

На вопрос полицейских, откуда велосипед, мужчина заявил, что он принадлежит его знакомому. Так как велосипед не был зарегистрирован в базе данных CSDD, выяснить на месте, кому он принадлежит, было невозможно. Велосипед изъяли, а мужчину доставили в дежурную часть полиции, где на него были составлены два административных протокола - за спаивание несовершеннолетнего лица и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, затрагивающем честь человека.

Материалы дела переданы в отдел по профилактике детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.