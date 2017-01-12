Как отмечают в РМП, воспитательница детсада пояснила полицейским, что вечером за ребенком не пришли родители, поэтому она позвонила маме. Женщина ответила, что задерживается на работе и отправила в дошкольное учреждение мужа.
Однако отец был пьян, поэтому воспитательница отказалась отдавать ему сына. В ответ на это мужчина пришел в ярость и стал угрожать сотруднице детсада. Позже досталось и работникам полиции, прибывшим разобраться в ситуации: сначала хулиган одарил их нецензурными "перлами", а затем начал угрожать физической расправой. В итоге было принято решение о его задержании.
Спустя пару минут на место происшествия пришел брат матери ребенка и сообщил, что его также отправили за ребенком. Убедившись в том, что он говорит правду, мальчика передали дяде.
Пьяного дебошира доставили в участок, где в его организме констатировали 2,08 промилле. За административное нарушение ему назначили штраф в размере 100 евро. После того, как мужчина протрезвел, он раскаялся в содеянном и пообещал исправиться.