В минувший вторник сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в один из детских садов Иманты, куда за своим ребенком явился пьяный отец.

Как отмечают в РМП, воспитательница детсада пояснила полицейским, что вечером за ребенком не пришли родители, поэтому она позвонила маме. Женщина ответила, что задерживается на работе и отправила в дошкольное учреждение мужа.

Однако отец был пьян, поэтому воспитательница отказалась отдавать ему сына. В ответ на это мужчина пришел в ярость и стал угрожать сотруднице детсада. Позже досталось и работникам полиции, прибывшим разобраться в ситуации: сначала хулиган одарил их нецензурными "перлами", а затем начал угрожать физической расправой. В итоге было принято решение о его задержании.

Спустя пару минут на место происшествия пришел брат матери ребенка и сообщил, что его также отправили за ребенком. Убедившись в том, что он говорит правду, мальчика передали дяде.

Пьяного дебошира доставили в участок, где в его организме констатировали 2,08 промилле. За административное нарушение ему назначили штраф в размере 100 евро. После того, как мужчина протрезвел, он раскаялся в содеянном и пообещал исправиться.