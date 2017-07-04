Иманта: пьяный подросток пытался угнать тележку для продуктов

Foto: stock.xchng Вечером 3 июля сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в один из супермаркетов Иманты, где охранник задержал пьяного подростка. Прибывшим на место происшествия полицейским работник охраны пояснил, что заметил, как подросток пытается похитить тележку для продуктов. Поскольку от хулигана исходил запах алкоголя, охранник вызвал полицию. Сотрудникам РМП 14-летний школьник сообщил, что с друзьями выпил немного пива. Прибывшая бригада Службы медицинской неотложной помощи констатировала в организме подростка 0,96 промилле. В итоге его решили доставить в медицинское учреждение. По делу начат административный процесс. О ЧП проинформированы родители мальчика.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.