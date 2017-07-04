Прибывшим на место происшествия полицейским работник охраны пояснил, что заметил, как подросток пытается похитить тележку для продуктов. Поскольку от хулигана исходил запах алкоголя, охранник вызвал полицию.
Сотрудникам РМП 14-летний школьник сообщил, что с друзьями выпил немного пива. Прибывшая бригада Службы медицинской неотложной помощи констатировала в организме подростка 0,96 промилле. В итоге его решили доставить в медицинское учреждение.
По делу начат административный процесс. О ЧП проинформированы родители мальчика.