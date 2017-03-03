Вечером 2 марта сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Иманту, где супружеская пара оставила троих детей у родственников, однако забрать их забыла.

Прибывшим по указанному адресу стражам порядка заявитель рассказал, что днем ранее родственники оставили своих детей и обещали вечером их забрать. Правда, вечером никто так и не появился, поэтому мужчине пришлось звонить матери. Та сказала, что придет в течение получаса, но потом опять пропала.

Затем мать и отец перестали отвечать на телефонные звонки.

На следующее утро оба телефона оказались отключены, поэтому мужчина решил обратиться в полицию: у него самого четверо детей, которых нужно было отвезти в школу и детсад.

Чтобы как-то решить ситуацию, полицейские нашли бабушку девочек 2,4 и 5 лет, а затем отвезли внучек ей. Материалы дела переданы в Отдел по профилактике детских правонарушений.