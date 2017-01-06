Суд Курземского района Риги устранил техническую ошибку и за закрытыми дверьми приговорил к 25 годам лишения свободы Науриса Пикштейнса известного как "Имансткий педофил". Кроме того, ему присудили полицейский надзор на три года.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде. Адвокат Пикштейнса — Антонс Дребниекс — сказал, что он еще думает, стоит ли подавать апелляцию.

Как уже сообщалось, 22 июня суд Курземского предместья Риги приговорил обвиняемого в сексуальных преступлениях против малолетних девочек 20-летнего Пикштейнса к 25 годам тюремного заключения. Прокурор Агрис Скрадайлис требовал для обвиняемого 20 лет лишения свободы.

Обвиняемый признан виновным во всех инкриминируемых эпизодах. В пользу потерпевших суд присудил компенсацию в размере 67 000 евро, а также 6000 евро в пользу государства.

Пикштейнс свою вину признал по всем эпизодам и раскаивается. Преступник рассказал также, что сам подвергался сексуальному использованию в детстве, но не в семейном кругу.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними.

Полиция задержала 20-летнего мужчину, который нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года.

Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия. В качестве потерпевших в деле фигурируют семь девочек. Было совершено четыре нападения и две попытки нападения.