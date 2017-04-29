В ночь на 29 апреля неизвестные пробрались в питомник пушных зверей "Gauja AB" и выпустили часть животных на волю. Предприятию нанесен ущерб в размере нескольких тысяч евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя предприятия Айю Икстену.

По словам Айи Икстены, злоумышленники проникли в питомник пушных зверей и специально открыли несколько десятков клеток. В результате взрослые норки убежали, а оставшиеся в клетках детеныши погибли.

"Сейчас во всей природе — период рождения потомства, в том числе на фермах по разведению норок. В ситуации, когда самки норок выпущены из клеток, гибнет не только их потомство, но и сами взрослые особи: они не приспособлены к жизни на воле. Такой поступок — не спасение животных, а приводит к их смерти", — отметил председатель правления предприятия и директор производства Арнис Вецкактиньш.

Член правления Ассоциации Звероводов Латвии Сандра Вилциня добавила, что в Европе такие метод "защитников животных" распространен, но в Латвии это первый подобный случай, когда в зверопитомник вламываются с целью открытия клеток.

"Часто думают, что в зверопитомниках выращиваются вольные животные. Такие утверждения вводят общественность в заблуждение. Выращиваемые на фермах норки и лисицы не являются вольными животными. Это отрасль сельского хозяйства отмечается как "иная". На фермах выращиваются сорта пушных зверей, которые были выведены в результате работы зоотехников и специалистов по селекции на протяжении десятков лет", — сказала Вилциня.

Специалисты полагают, что в обществе преобладают ряд мифов про отрасль пушных зверей. "Защита животных и соблюдение норм — приоритет для производителей, ведь это непосредственно влияет на результат и качество продукции. Поэтому с самого рождения животные получают качественную, сбалансированную пищу, необходимые витамины и наилучшую заботу", — отметили на предприятии.

Латвийский питомник пушных зверей "Gauja AB" работает с 1946 года. В хозяйстве заняты свыше 60 человек. В питомнике выращивают примерно 15 000 племенных норок и 400 племенных лис.