Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину среди нижних скульптур монумента. Мужчину на английском и латышском языке попросили спуститься на землю.
Нарушитель без промедления выполнил приказ полиции и на английском объяснил, что не знал о таком запрете в Латвии. В ходе беседы мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что не хотел проявить неуважение к Латвии и символу ее независимости.
На гражданина Швеции составлен протокол и применен штраф в размере 50 евро. Нарушитель заплатил штраф посредством банковской карты на месте.