В субботу 4 ноября около 4.00 работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили мужчину, который гулял по серому гранитному блоку памятника Свободы, сообщает Riga.lv. На место был отправлен ближайший экипаж.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину среди нижних скульптур монумента. Мужчину на английском и латышском языке попросили спуститься на землю.

Нарушитель без промедления выполнил приказ полиции и на английском объяснил, что не знал о таком запрете в Латвии. В ходе беседы мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что не хотел проявить неуважение к Латвии и символу ее независимости.

На гражданина Швеции составлен протокол и применен штраф в размере 50 евро. Нарушитель заплатил штраф посредством банковской карты на месте.