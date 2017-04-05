На таможенном посту МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) псковские таможенники во взаимодействии с пограничниками пресекли перемещение гражданином Белоруссии партии незадекларированного товара.

Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления ФТС РФ,в ходе проведения осмотра машины с использованием инспекционно-досмотрового комплекса, таможенники обнаружили подозрительные предметы в районе багажного отсека автомобиля.

При проведении досмотра было выявлено, что гражданин Белоруссии при выезде из Латвии и въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза не задекларировал и не предъявил таможенному контролю продукцию фирмы Apple: шесть MacBook Air 13-inch APPLE , пять iPhone 7 Plus Black 128GB, четыре iPhone 7 Plus Black 256GB и монитор Imac z 27-calowym ekranem Retina 5k. Весь товар оказался в заводской упаковке.

Всю продукцию белорус разместил в нише, предназначенной для запасного колеса. В отношении гражданина Белоруссии возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят.