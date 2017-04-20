Инспекторы Рижского регионального управления Государственной службы среды (VVD) выяснили, почему утром 20 апреля в рижском микрорайоне Саркандаугава распространился неприятный запах.

Исследовав территорию Саркандаугавы, инспекторы нашли источник возникновения вони. Как выяснилось, в этом виновато предприятие, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу VVD.

В VVD отмечают: скорее всего, ночью или ранним утром 20 апреля на предприятии выполнялись работы по перегрузке с использованием горючего, у которого повышено содержание меркаптана (органическое сернистое соединение, в котором кислород заменен серой). Это привело к возникновению газа с характерным запахом.

Утром 20 апреля неприятных запах в воздухе по-прежнему чувствовался, но постепенно начал исчезать. В службе среды отмечают, что вонь по Саркандаугаве больше не распространяется.

Инспекторы VVD, выяснив источник появления неприятного запаха, затребовали информацию от предприятия, которое виновно в возникновении данной ситуации.