В расследовании убийства гражданки Латвии Байбы Саулите, убитой 10 лет назад в Ирландии, появились новые обстоятельства. Как отмечает Baltic-Ireland.ie, cледствие полагает, что деньги киллеру поступили со счетов тотализатора, связанных с известной в Лимерике бандой братьев Дундон.

Следователи получили информацию о двух счетах в подпольных букмекерских конторах, на которых до сих пор хранятся более 62 000 евро: на одном — 35 000 евро, на втором — более 27 000 евро.

По данным следствия, братья, находясь в местах заключения, руководят счетами, принимая на них ставки от других заключенных. С одного из счетов некто снял деньги и для частичной оплаты услуг киллера, который 19 ноября 2006 года застрелил мать двоих детей.

Как уже сообщалось ранее, 28-летняя Байба Саулите была убита в коридоре своего дома в Свордсе, неподалеку от Дублина. Во время убийства ее дети спали на втором этаже здания. По мнению следствия, у нападавшего был сообщник, поджидавший его в машине, на которой они позже скрылись с места преступления. Спустя некоторое время полиция обнаружила в окрестностях сгоревшую BMW.

Без матери остались двое маленьких детей. Друзья и знакомые женщины полагали, что с преступлением, скорее всего, мог быть связан муж женщины, ирландец ливанского происхождения, Хассан Хассан. В общей сложности по делу об убийстве Байбы Саулите было задержано 20 человек, однако до сих пор никому так и не были предъявлены обвинения.