Верховный суд Ирландии присудил братьям-близнецам Райнеру и Патрику Динсбергам компенсацию по 30 000 евро. Иск о взыскании морального ущерба был удовлетворен в рамках дела о трагической гибели в сентябре 2014 года сестры мальчиков — Паулы Динсберги.

Как отмечает ирландский новостной портал RTE, 8-летняя девочка погибла в результате несчастного случая, который произошел на территории хозяйства, принадлежащего друзьям семьи Динсбергов — Пилесманисам.

Известно, что родители девочки уехали на выходные в Латвию, попросив своего друга присмотреть за ребенком. Установлено, что в день трагедии девочки — Паула и 11-летняя дочка Пилесманиса — играли в поле и внезапно оказались перед трактором, которым управлял Эдгар Пилесманис. Мужчина пытался затормозить, но от машины отделилась навесная лопата и придавила обоих детей.

Младшая из детей скончалась еще до приезда медиков, а 11-летнюю девочку на вертолете доставили в университетскую больницу Корка. Родители Паулы вернулись в Дублин вечером 28 сентября, еще не зная о трагедии. В аэропорту их встретила полиция, чтобы сообщить о ЧП.

После трагедии мама девочки — Линда Динсберга — обратилась в суд против владельца трактора Лайама Гайни и водителя Эдгара Плиесманиса, который был за рулем в момент трагедии.

Райнер и Патрик Динсберги, которым в ту пору было по 6 лет, находились на территории хозяйства, когда там произошла трагедия. Они стали свидетелями гибели сестры. После драмaтических событий у одного из братьев констатировали симптомы cиндрома дефицита внимания и гиперактивности, Второго мальчика, который был близок с сестрой, начали мучать кошмары.

Судья Кевин Кросс выслушал родителей мальчиков и решил присудить им компенсацию в размере 30 000 евро на каждого.