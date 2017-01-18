В Ирландии суд вынес приговор латвийцу Айварсу М., признанного виновным в 12 эпизодах краж, которые он совершил в двух городах. Как отмечает Longford Leader, все преступления были совершены в период с июля 2013 по сентябрь 2016 года.

Мужчину задержали после того, как на месте преступления были найдены перчатки с отпечатками его ДНК. Свою вину в содеянном Айварс М. полностью признал. Известно, что в Ирландию он перебрался из Латвии около трех с половиной лет назад, где проживает с подругой и двумя детьми.

Сам подсудимый пояснил, что был вынужден совершать преступления из-за финансовой ситуации. Ущерб, причиненный кражами латвийца, составляет около2400 евро. В числе похищенных вещей оказались пальто, две дрели и велосипед.

В итоге суд приговорил гражданина Латвии к 6 месяцам тюремного заключения.