В окружном суде Лонгфорда судят 45-летнего гражданина Латвии Атиса Ж., который совершил ДТП, а затем скрылся, не сообщив об аварии органам правопорядка.

По данным портала Baltic-Ireland, 11 декабря 2016 года латвиец на своей машине врезался сзади в друге транспортное средство и уехал. Когда сотрудник гарды его задержали, Атис вел себя вызывающе, отказавшись дать показания, ругался с полицейскими, а также разорвал протокол о задержании.

Известно, что латвиец ране неоднократно наказывался за различные нарушения правил дорожного движения. На момент аварии Атис проживал в Ирландии 14 лет, 11 из которых работал. Потеряв работу, он стал пить. Именно в этот период и произошла авария. Суд приговорил нарушителя в 600 евро штрафа.