В Ирландии начался процесс над 33-летней гражданкой Латвии Эгитой Я., против которой выдвинуты обвинения в cвязи с убийством соотечественницы — 49-летней Антры О.

Как отмечает ирландский телеканал RTE, женщина обвиняется в попытке задержать расследование преступления.

Напомним, тело работницы грибной фермы Breffni Mushrooms Антры О. было обнаружено 28 июня 2014 года в деревне Килналек (графство Каван, Ирландия). Изначально следователи решили, что имеют дело с суицидом, однако позже расследование пришло к заключению, что женщину убили.

На данный момент Эгия, которую для правосудия ирландским властям выдала Латвия, находится в женской тюрьме. Следующее заседание по этому делу в окружном суде Кавана назначено на 23 марта.