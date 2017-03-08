Глубоко верующий и набожный 56-летний гражданин Латвии Андрис А. предстал в Ирландии перед судом за то, что два года назад затащил в свой дом подругу, которая решила с ним расстаться, заставлял читать Библию и при этом обещал перерезать горло.

Как отмечает ирландский новостной портал Independent, ЧП произошло летом 2015 года в Дублине. Вечером 21 июля подруга сообщила Андрису, что решила разорвать с ним отношения, после чего упаковала сумки и собралась уйти. В ответ на это находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина силой затянул ее обратно в дом, а затем схватил нож.

Женщине удалось позвонить подруге и дочери, которые известили о ЧП Гарду (полицию). Едва полицейские подъехали к дому Андриса, как тот снова взялся за нож и предупредил, что, если стражи порядка войдут в дом, он перережет женщине горло. К счастью, сотрудники Гарды оказались проворней и смогли задержать нарушителя.

В суде пояснили, что Андрис А. является прихожанином Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви в Ирландии и глубоко верующим человеком. Его поступок прихожане объяснили тем, что мужчина в тот день был очень расстроен и пьян. В настоящее время Андрис завязал со спиртным и окончательно расстался с подругой, которой угрожал расправой. С тех пор он больше не приближался к женщине. Также у него возникли проблемы со здоровьем: у него диагностировали рак,он получил серьезную травму колена.

Судья признал, что нападение оказало на жертву серьезное психологическое воздействие, но отметил, что в деле есть смягчающие вину Андриса факторы: ранее он не имел судимостей, был на хорошем счету на работе, а сейчас болен. Кроме того подсудимый раскаялся в своем деянии.

В итоге суд ограничился предупреждением Андрису и запрету в течение пяти лет приближаться к бывшей спутнице жизни.