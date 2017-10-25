Проживающий в Ирландии латвийский инструктор по фитнесу Агрис Б. осужден за то, что с помощью социальной сети Facebook рекламировал анаболические стероиды и занимался их торговлей.

По данным новостного портала Independent.ie, согласно Закону Медицинского совета Ирландии, 33-летний житель Дублина признан виновным по девяти эпизодам за незаконную продажу медицинских рецептов.

Расследования этого дела началось после того, как Государственное агентство Ирландии по надзору за медикаментами (ГАНМ) получило жалобу от матери 18-летнего юноши: женщина нашла в комнате сына использованные иглы и выяснила, что парень купил стероиды, заказав их на странице Steroids Ireland в сети Facebook.

Кроме того 16 ноября 2015 года таможенники задержали адресованную Агрису бандероль, в котором находились 190 ампул стероидов и 1 200 таблеток. Спустя месяц в дом к инструктору по фитнесу нагрянули полицейские и работники ГАНМ. В ходе проверки они нашли и изъяли 300 таблеток и 37 ампул. Общая стоимость изъятых медикаментов составила около 11 000 евро.

На суде гражданин Латвии признал свою вину в содеянном, что повлияло на решение судей при вынесении приговора. Вместо лишения свободы ему назначили штраф в размере 5 000 евро плюс оплата расходов ГАНМ при проведении анализов на сумму 3 500 евро.