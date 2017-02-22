В Ирландии вынесен приговор гражданину Латвии Рихарду Л., который признан виновным в распространении наркотических веществ. Известно, что латвийцу также предъявлены обвинения в убийстве гражданина Польши.

На продаже наркотиков наркодилер попадался в 2016 году несколько раз: 11 февраля у него изъяли кокаин на 320 евро, 12 февраля — еще одну дозу кокаина, 19 августа — 18 пакетиков с кокаином на сумму 465 евро, 65 таблеток экстези, немного марихуана и 170 евро наличными. В полиции сообщили, что ранее Рихардс Л. Был осужден 16 раз, в том числе и за распространение наркотиков.

Как отмечает портал Baltic-Ireland, в Ирландии у латвийца живет подруга и их общий маленький ребенок. Известно также, что одного его брата убили в латвийской тюрьме, а второй умер от наркотической передозировки.

За распространение наркотиков Рихарду Л. Присудили 9 месяцев тюремного заключения. Суд по убийству поляка еще впереди.