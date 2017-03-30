Гарда (ирландская полиция) разыскивает свидетелей нападения группы грабителей на дом гражданки Латвии, в котором она проживала с маленьким ребенком. Следователи надеются получить новую информацию, чтобы закончить расследование.

Как напоминает портал Baltic-Ireland.ie, в ночь на 31 октября 2016 года в дом 32-летней женщины, проживающей в Лонгфорде, вломились трое преступников. Нападавшие выломали дверь, связали хозяйку проводами и угрожали ей огнестрельным оружием, а также требовали деньги.

Затем злоумышленники около двух часов обыскивали жилье, забрали деньги и электроприборы, после чего скрылись. После нападения потерпевшей потребовалась помощь медиков, поскольку она находилась в состоянии шока. К счастью, грабители не стали трогать малолетнего ребенка.

На начальных этапах следствие зашло в тупик, т.к. у полиции появились сомнения относительно некоторых нюансов преступления. Информацию просьба сообщать по телефонам: (043) 3350570, 1800 25 00525 (Ирландия).