Ирландия: в машине из Латвии нашли груз контрабандного алкоголя

Foto: stock.xchng Таможенная служба Ирландии в минувшую пятницу задержали в Дублинском порту автомобиль из Латвии, в котором нашли 450 литров водки, ликера и вина на сумму 15 400 евро. Об этом сообщает Baltic-Ireland.lv со ссылкой на The Irish Times. Как отмечает издание, автомобиль с латвийскими номерами прибыл паромом из Роттердама. Всего таможенники изъяли: почти 298 литров водки, 108 литров ликера и более 74 литров вина. Начато разбирательство.

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