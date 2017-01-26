Жителя Берстеле Виестурской волости Рундальского края, 53-летнего Мариса Симсонса, пропавшего без вести 25 ноября 2016 года, уже второй месяц безуспешно ищут родные, сообщает Bezvests.lv.

После перенесенного инсульта речь Мариса нарушена. Он — инвалид по зрению, также испытывает трудности с передвижением, ходит очень медленно.

Последний раз c ним по телефону общалась соседка 25 ноября 2016 года, в 16.40, когда он выходил из Елгавской больницы — Гинтермуйжа. Он сообщил, что идет домой, но дома до сих пор не появился. Телефон какое-то время работал, но на звонки Марис уже не отвечал, затем телефон отключился.

Приметы мужчины: рост — 187 см, худощавого телосложения. Слабое зрение. Татуировки по всему телу. При себе у мужчины был пакет с документами (паспорт, удостоверение инвалида). Был одет в светлую зимнюю куртку, обут в туфли на шнурках.

Всех, кто видел пропавшего мужчину ли что-то знает о его возможном месте нахождения, просят срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.