Гражданская гвардия и Национальная полиция Испании провели широкомасштабную операцию против группировки, занимающейся незаконным оборотом гашиша. Во время обысков в Мелилье, Аликанте и Альмерии изъято 250 кг наркотика и задержаны девять человек: восемь граждан Испании и один гражданин Латвии.

Как отмечает Agencia EFE, все задержанные входили в международную преступную группировку. В ходе обысков полиция захватила несколько грузовиков, используемых для перевозки наркотиков, легковые автомобили, наличные деньги, телефоны и документы.

Операция Litux-Poniente началась в феврале 2016 года, когда в Мелилье задержали водителя грузовика, перевозившего крупную партию гашиша, спрятанного в тайнике, оборудованном в бензобаке. У следствия есть предположение, что на грузовике всего могли перевезти около 1 500 кг гашиша.

Преступники действовали через подставные фирмы, обеспечивающие перевозки товаров и грузов с материковой части Испании в Мелилью. В ходе следствия полиция вышла на остальных участников группировки, а позже и задержала их в Аликанте и Мелилье.

Следствие продолжается.