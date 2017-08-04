Как отмечает Agencia EFE, все задержанные входили в международную преступную группировку. В ходе обысков полиция захватила несколько грузовиков, используемых для перевозки наркотиков, легковые автомобили, наличные деньги, телефоны и документы.
Операция Litux-Poniente началась в феврале 2016 года, когда в Мелилье задержали водителя грузовика, перевозившего крупную партию гашиша, спрятанного в тайнике, оборудованном в бензобаке. У следствия есть предположение, что на грузовике всего могли перевезти около 1 500 кг гашиша.
Преступники действовали через подставные фирмы, обеспечивающие перевозки товаров и грузов с материковой части Испании в Мелилью. В ходе следствия полиция вышла на остальных участников группировки, а позже и задержала их в Аликанте и Мелилье.
Следствие продолжается.