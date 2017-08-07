В течение минувших выходных, с 4 по 7 августа, зарегистрировано 24 случая, когда водители сели за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. При этом в 12 случаях, в крови водителей было констатировано более трех промилле.

Один их таких случаев был зафиксирован в субботу, в 16.08, в волости Лигатнес на дороге А2 Рига-Сигулда-граница Эстонии. Мужчина 1969 г.р. управлял автомобилем Toyota Corolla в опьянении 3,6 промилле.

Чуть позже была получена информация о том, что в Рауне на улице Цесу мужчина 1956 г.р. управляет автомобилем Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В крови водителя констатировано 3,4 промилле.

В свою очередь, в волости Сталбес на дороге Умурга-Цесис-Ливи остановили автомобиль Renault. Оказалось, что у водителя 1968 г.р. нет прав, кроме того, он сел за руль в опьянении 3,2 промилле.

Во всех случаях на нарушителей были составлены административные протоколы.