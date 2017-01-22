21 января спасатели Государственной пожарно-спасательной службы в Юрмале помогли выбраться мужчине из задымленной квартиры. Об этом сообщила агентству LETA представительница службы Инта Шабоха.

Спасатели получили вызов на юрмальскую улицу Ошкална днем 21 января, в 12.03. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в двухэтажном доме в квартире на первом этаже горят бытовые вещи. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Из задымленного помещения был выведен мужчина возрастом около 50-ти лет, а также спасены собака и кот. Кроме того, потребовалось эвакуировать десять соседей.

А в Лиепае в 16.34 спасатели получили вызов, что в городской канал упал какой-то мужчина. Спасатели помогли выбраться пожилому мужчине из воды и передали его медикам.

В целом за минувшие сутки, 21 января, в Латвии был 21 пожар, спасатели 18 раз отправлялись на вызовы, при этом семь вызовов оказались ложными.