Сотрудниками Витебской таможни (Республика Беларусь) пресечена попытка незаконного перемещения крупной партии дорогостоящей французской косметики по заниженной стоимости.

По данным пресс-центра Таможенного комитета РБ, машина следовала из Латвии через пункт пропуска "Урбаны". Таможенникам были представлены документы, согласно которым в авто перевозилась косметика и товары по уходу за волосами на сумму 45 500 евро.

Однако в ходе проведения контроля таможенники установили, что для оформления представлены недействительные документы, содержащие информацию о стоимости профессиональной косметики, заниженной более чем в 4 раза.

В соответствии с законодательством более 74 000 единиц косметики изъято, начат административный процесс.