Как отмечают в пресс-центре Россельхознадзора, причина запрета — превышение фактического количества перемещаемой продукции на 10% и более от указанного в предоставленном фитосанитарном сертификате. Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.