Из Латвии в Россию не пропустили 53 000 эквадорских роз

Foto: LETA На МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областямзапрещен ввоз из Латвии партии роз общим количеством более 53 тысяч штук, выращенных в Эквадоре. Как отмечают в пресс-центре Россельхознадзора, причина запрета — превышение фактического количества перемещаемой продукции на 10% и более от указанного в предоставленном фитосанитарном сертификате. Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.

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