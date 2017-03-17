По сообщению пресс-центра Северо-Западного таможенного управления ФТС России, при оформлении товаров, отправленных из Латвии в адрес российской фирмы, был задекларирован не весь товар.

Таможенный досмотр выявил, что в документах не значатся "продуктовый набор" товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, и предметы мебели.

Коробки с 12 литрами оливкового масла, более 7 килограммов сыров твердых сортов, сыровяленая колбаса, свиной окорок (9 кг) были помещены в упаковочные короба гидромассажной ванны.

Кроме итальянских деликатесов документы не предъявлялись также на 6 подушек и 2 одеяла, 3 рулона ткани, 16 стульев и кресло.

Товар изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении декларанта возбуждено административное дело.