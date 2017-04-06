Из поля зрения Госслужбы пробации (ГСП), начиная с 2015 года, когда в Латвии была введена система электронного контроля над осужденными, исчезли два человека. Эту информацию газете Diena подтвердил глава ГСП Михаил Папсуевич.

По данным издания, один из осужденных, получивших после отсидки электронный браслет, возможно ударился в бега, уехав в Великобританию. При этом Папсуевич не стал комментировать ситуацию, связанную с конкретными лицами, сославшись на закон о защиты личных данных. Поэтому он также не стал пояснять, найдены ли оба латвийца, заметив лишь, что "люди не находились там, где им нужно было бы находиться".

Как отметил глава ГСП, в течение двух последних лет из латвийских тюрем досрочно освобождены 109 осужденных, 102 из них за это время не совершили никаких правонарушений.

В Министерстве юстиции сообщили, что Латвия стала одной из последних стран в ЕС, где для досрочно освобожденных лиц и осужденных лиц была введена электронная система надзора. В Минюсте уверены, что подобная система дает людям шанс быстрей интегрироваться в общество и способствует снижению рисков рецидивов, хотя полностью такую возможность исключать пока нельзя. Центр мониторинга системы надзора работает круглосуточно и реагирует по первому же сигналу.