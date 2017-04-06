По данным издания, один из осужденных, получивших после отсидки электронный браслет, возможно ударился в бега, уехав в Великобританию. При этом Папсуевич не стал комментировать ситуацию, связанную с конкретными лицами, сославшись на закон о защиты личных данных. Поэтому он также не стал пояснять, найдены ли оба латвийца, заметив лишь, что "люди не находились там, где им нужно было бы находиться".
Как отметил глава ГСП, в течение двух последних лет из латвийских тюрем досрочно освобождены 109 осужденных, 102 из них за это время не совершили никаких правонарушений.
В Министерстве юстиции сообщили, что Латвия стала одной из последних стран в ЕС, где для досрочно освобожденных лиц и осужденных лиц была введена электронная система надзора. В Минюсте уверены, что подобная система дает людям шанс быстрей интегрироваться в общество и способствует снижению рисков рецидивов, хотя полностью такую возможность исключать пока нельзя. Центр мониторинга системы надзора работает круглосуточно и реагирует по первому же сигналу.