4 января в 12.00 из приемного отделения Рижской клинической университетской больницы Паула Страдиня ушел Александр Сираченко (1936 г.р.). С тех пор о мужчине ничего неизвестно, его родственники ведут поиск.

80-летний Александр Сираченко был одет в зимнюю куртку болотного-коричневого цвета с капюшоном и оранжевой подкладкой, черные брюки, черные кожаные ботинки. Без шапки и без перчаток. В руках — черный сумка-пакет с личными вещами, лекарствами и личными документами. Сираченко страдает Дименцией, есть провалы в памяти.

Пропавший мужчина может передвигаться пешком, но мог сесть в какой-либо общественный транспорт и уехать в любой район Риги. Всем, кто мог его видеть, просьба позвонить по телефонам 29379000 и 26474700.