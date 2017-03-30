В среду днем, 29 марта, в дежурную часть Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции поступил звонок от социальной работницы. Женщина рассказала, что в семье, которую она навещала, вместе с пьяными взрослыми находится годовалый ребенок.

В квартире по указанному адресу стражи порядка обнаружили молодых родителей и бабушку ребенка, все они были пьяны. В выдохе отца было констатировано 3,74 промилле, а у матери - 3,31 промилле. Бабушка тоже не скрывала, что пьяна и что пьянка длится уже два дня.

Беря во внимание то, что никто из взрослых не мог должным образом позаботиться о девочке, ребенка изъяли из семьи и доставили в кризисный центр.

О случившемся проинформирован Рижский сиротский суд, а также отдел профилактики детских правонарушений РМП.