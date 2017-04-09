В феврале из Службы госдоходов (СГД) была похищена документация восьми предприятий, связанных с гидравлическим оборудованием. Как отмечает программа Nekā Personīga, мошенники смогли украсть документы, подделав подписи членов правления этих фирм.

По предварительным данным, преступник обратился в СГД с фальшивыми документами, подлинность бумаг никто не проверил, и мошенник получил доступ к информации о предприятиях.

Авторы сюжета поясняют, что злоумышленник использовал электронную систему декларирования (ЭСД), в которой хранится информация о предприятиях: данные о прибыли, клиентах и партнерах.

Одной из потерпевших фирм является предприятие Hidronex. Член правления Айгар Крагис, вернувшись на работу после выходных, открыл электронную почту, где и увидел письмо от СГД, в котором сообщалось, что ведомство предоставило доступ к данным его предприятия в ЭСД совершенно постороннему лицу.

По словам Крагиса, в письме, которое он получил 17 февраля, его извещали, что полное право доступа к документам предприятия теперь имеет некий Александр Антонов.

"Мы незамедлительно заблокировали этому лицу доступ к нашим данным. А когда мы поехали в СГД, чтобы узнать, как же так могло произойти, оказалось, что человек действовал на основании поддельной доверенности. Он подал ее в центральное управление СГД, и этому человеку присвоили все права на доступ к информации нашего предприятия", — пояснил Крагис.

После этого бизнесмен созвонился с другими торговцами гидравлическим оборудованием в Ливаны, Салдусе, Вентпилсе, Резекне и Гулбене и выяснил, что все они также стали жертвами мошенника. Было установлено, что Александр Антонов подал в СГД восемь поддельных доверенностей, получив доступ к закрытой информации фирм, а затем ее похитив.

Среди потерпевших оказались также фирмы SIA Drussa, LARK — 4, SIA Hydraulik Bauteile Baltic. Представители всех предприятий подали заявления в полицию. И тут началась волокита: заявление вентспилсской фирмы было направлено в полицейский участок Вентспилса, оттуда — в Финансовую полицию (Рига), затем в Лиепаю, после чего снова вернулось в Вентспилс. Предприниматели опасаются, что полиция, не объединив дела, будет расследовать каждое по отдельности, не понимая, какие последствия это может иметь для фирм.

Чтобы установить, кто же такой этот Александр Антонов, журналисты обратились к базе данных Lursoft, где выяснилось, что он связан с четырьмя фирмами. Одна из них — Ķeksētājs — зарегистрирована в будке между железнодорожными рельсами около кладбища Матиса. В сентябре прошлого года СГД приостановила деятельность этой фирмы. Еще три фирмы зарегистрированы на ул. Таллинас.

В СГД по факту происшествия начата проверка. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. На записи видно, как в зал Центрального управления СГД заходит мужчина, который набирает несколько номерков к разным операторам. Все документы он подавал в разные окошки.

Уже установлено, что преступление было совершено в пятницу, когда в центре обслуживания клиентов наиболее длинные очереди, а работники перегружены. Однако, по словам заместителя директора Налогового управления СГД Агнесе Рудзите, в действиях сотрудников никаких нарушений нормативных актов не констатировано.

По словам Рудзите, после того, как были констатированы случаи мошенничества, СГД сделала все, чтобы в дальнейшем предотвратить подобный вид мошенничества. При этом чиновница пояснила, что в ее распоряжении нет информации о том, что мошенник похитил данные фирм, к которым он получил доступ.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола в разговоре с журналистами отметила, что проблема контроля за поддельными документами требует дополнительного обсуждения с СГД, чтобы понять, является ли мошенничество единичным случаем или же это системная проблема.