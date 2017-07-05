Государственная полиция подключила к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани Берладина водолазов, сообщила агентству LETA представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева.

Участие добровольцев в поисках ребенка прекращено, сейчас поиски продолжают полицейские и военнослужащие, а водоемы обследуют водолазы.

Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.

Полиция просит жителей пересмотреть записи имеющихся в их распоряжении видеорегистраторов и, если на них будет замечен похожий на Ваню ребенок, передать записи в полицию.

Как сообщалось, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

У Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Всех, у кого есть какая-либо информация о Ване, просят сообщить по телефону 110.