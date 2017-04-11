На место происшествия прибыли сотрудники участка полиции "Кенгарагс". Там они застали раненного в живот мужчину и его друзей. Те пояснили, что к ним подошел незнакомец, который стал специально провоцировать конфликт, затем достал нож и ударил одного из компании в живот.
Стражам порядка на поимку подозреваемого 1983 г.р. потребовалось около 7 минут. У задержанного нашли наркотики (примерно на две дозы), не исключается, что в момент нападения он находился в состоянии наркотического опьянения. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления и употребление наркотиков.
Пострадавший госпитализирован. По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства происшествия еще уточняются.