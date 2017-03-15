Вечером 14 марта экипаж Госполиции при патрулировании Кенгарагса заметил маленького мальчика, который после 22.00 находился на улице без сопровождения взрослых. При проверке оказалось, что и 9-летний ребенок, и его 2-летний брат проживают в условиях антисанитарии, у обоих констатированы телесные повреждения. В рамках следствия задержан отец мальчиков и начат уголовный процесс.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, у мальчика констатировали синяки и резаные раны на руках. Для оказания помощи полицейские вызвали "скорую", доставившую пострадавшего в больницу.

При проверке места жительства детей в Латгальском предместии матери там не оказалось. В доме царила антисанитария: грязь, беспорядок, бегали тараканы. Госполиция обратилась к своим коллегам из Рижской муниципальной полиции, которые забрали 2-годовалого малыша и отвезли в больницу.

Отец обоих детей — мужчина 1988 г.р. — задержан. Он рассказал, что около 17.00 старший сын отпросился погулять, однако домой долго не возвращался. Причем для 9-летнего мальчика уже стало привычкой гулять в темное время суток. Мужчина не смог объяснить, откуда на теле сына побои и раны, предположив, что тот мог с кем-нибудь подраться. Однако, поскольку телесные повреждения констатированы и на теле 2-летнего сына, полиция допускает, что детей мог избить сам отец.

По делу начат уголовный процесс.