В минувшую среду сотрудники участка полиции "Кенгарагс" получили информацию о том, что некий житель микрорайона занимается нелегальной торговлей акцизными товарами.

Установив адрес, по которому проживает торговец сигаретами и алкоголем, полицейские отправились на его задержание. Однако, заметив приближение полицейской машины, подозреваемый попытался сбежать, но неудачно: управляемым им автомобиль задним ходом угодил прямо в оперативный транспорт.

Как пояснили в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, в момент задержания мужчина (1975 г.р.), возможно, находился в состоянии наркотического опьянения. Позже его доставили на экспертизу.

В салоне машины и гараже задержанного нашли нелегальный товар: 31 800 сигарет и 35 литров алкоголя без акцизных марок ЛР. По предварительным данным, товар сбывался на "точках".

Известно также, что задержанный ранее был судим за убийство и кражи, проведя в местах лишения свободы 17 лет.

Следствие продолжается.