В ночь на 15 февраля сотрудники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Кенгарагс, где в одном из домов повздорили соседи. На месте происшествия стражи порядка застали молодую мать с разбитой головой.

Как отмечают в РМП, по указанному адресу полицейские встретили мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда работники РМП зашли в квартиру, то в одной из комнат увидели лежащую на полу женщину с окровавленной головой. Пострадавшая была в сознании, но не могла сказать, кто ей нанес травму. Полицейские вызвали "скорую", а затем приступили к опросу конфликтующих. Примечательно, что, когда медики приняли решение о госпитализации пострадавшей, та утверждала, что упала и при падении ушибла голову.

В квартире находился и маленький ребенок молодой мамы. Заботу о 5-месячном внуке взяла на себя бабушка, которую полицейские поставили в известность и о госпитализации, и о необходимости позаботиться о грудном ребенке.

Женщина забрала малыша к себе и пояснила, что дочь с внуком обычно живут с ней, но иногда навещают отца ребенка. Также она добавила, что между дочерью и ее спутником жизни случаются конфликты.

К делу подключена Госполиция.