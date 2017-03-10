Прокуратура передала в суд Екабпилсского района материалы уголовного дела против 20-летней женщины, которая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля 2016 года в Екабпилсе. По предварительным данным, 50-летний мужчина явился к соседке выяснять отношения. Во время конфликта женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в живот и область груди.

В прокуратуре отмечают, что, идя по ступенькам, пострадавший истек кровью и спустя несколько минут скончался. Эксперты констатировали, что мужчина потерял 1800 мл крови.

В ходе следствия было установлено, что накануне трагедии мужчина во дворе дома распивал со своими знакомыми алкоголь. Начат уголовный процесс.