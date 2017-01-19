Контрабандисты выбрасывали из поезда на ходу канистры с топливом

Foto: PantherMedia/Scanpix По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 18 января при обследовании участка железной дороги Индра — Даугавпилс пограничники констатировали, что из поезда на ходу выбрасывают канистры с топливом, а некое лицо их собирает и относит к себе в машину. На месте происшествия задержали подозреваемого 1990 г.р., у которого изъяли 7 канистр с 210 литрами дизельного топлива. Задержанный передан Госполиции. Начато следствие.

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