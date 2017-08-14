В минувшую пятницу сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали неоднократно судимую женщину, укравшую кошелек у пассажирки общественного транспорта.

По данным пресс-центра РРУП, ЧП, свидетелями которого стали стражи порядка, произошло в трамвае 1-го маршрута. На одной из остановок неизвестная злоумышленница подошла к пассажирке и вытащила из сумки кошелек, в котором было около 100 евро, а затем сразу же выбежала.

Правда, вскоре была задержана. При этом, заметив приближение полиции, карманница избавилась от кошелька и попыталась оказать сопротивление.

Подозреваемую доставили в участок, где выяснилось, что 63-летняя женщина ранее неоднократно была судима за мелкие кражи. В настоящее время она освобождена под полицейский надзор.