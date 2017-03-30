Бывший директор Государственной канцелярии Мартыньш Криевиньш отказался от предложения занять должность генерального секретаря Сейма. В интервью журналу "Ir" он заявил, что в ближайшие годы не будет работать во властных госструктурах.

"Годы идут, становлюсь менее категоричным и никогда больше не говорю "никогда". Я благодарен за предложение, но, наверное, его не приму", — сказал Криевиньш.

Несколько недель назад у Мартыньша Криевиньша были переговоры на эту тему со спикером Сейма Инарой Мурниеце (VL-TB/LNNK), поскольку с 21 марта он больше не является главой Госканцелярии. Подробности переговоров Криевиньш не раскрывает.

После отставки Криевиньша и до назначения нового руководителя Госканцелярии эти обязанности исполняет заместитель директора канцелярии, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

А премьер-министр Марис Кучинскис на должность руководителя Госканцелярии выдвинул заместителя секретаря министра внутренних дел Яниса Цитсковкиса. Вопрос об утверждении Цитсковскиса в этой должности был включен в повестку дня правительства на эту неделю, но на заседании коалиционного совета по просьбе партии "Единство" его отложили.