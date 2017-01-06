Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67075200 или 110, также можно писать на электронную почту: kip@vp.gov.lv
Криминальная полиция ищет подозреваемого в преступлениях(2)
Foto: Valsts polcija
Управление криминальной полиции разыскивает мужчину, изображенного на фотографиях. По данным полиции, этот человек подозревается в совершении противозаконных действий на территории Риги.
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