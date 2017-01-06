Криминальная полиция ищет подозреваемого в преступлениях

Foto: Valsts polcija Управление криминальной полиции разыскивает мужчину, изображенного на фотографиях. По данным полиции, этот человек подозревается в совершении противозаконных действий на территории Риги. Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67075200 или 110, также можно писать на электронную почту: kip@vp.gov.lv

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.