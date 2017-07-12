Трагедия, связанная с исчезновением 5-летнего Ивана Берладина, может оказать серьезное влияние на общество, заставив его впредь активно реагировать на подобные ЧП, а также больше уделять внимания подозрительным ситуациям, в которых оказываются дети. Об этом заявил бывший глава Центра криминологических исследований Андрейс Вилкс.

По его мнению, случай с маленьким Ваней, характеризуют две противоположности: с одной стороны, 5-летний ребенок без сопровождения взрослых свободно перемещается по городу, ездит в общественном транспорте из одного района города в другой, при этом взрослым это все равно. С другой стороны, когда стало известно о беде, на поиски мальчика съехались тысячи людей .

"Исчезновение ребенка в должной мере фокусирует внимание на проблемах общества. Мальчик один бродил по улицам, садился в автобусы, но ни один член общества не придал этому значения. В то же время, когда мальчик пропал, другая часть общества стала активно помогать в розыске. Эта разделительная линия очень контрастирует", — считает эксперт.

Вилкс полагает, что этот контраст объясняется тем, что в стране, в целом, нет нормальных нравственных норм. На государственном уровне все кажется не так уж и плохо, ведь на сегодняшний день разработано и принято много правил и законов, касающихся защиты детей и соблюдения их прав. Но в реальной жизни зачастую эти правила не работают. И это тоже можно объяснить социально-экономической ситуацией в Латвии. В западном обществе, считает эксперт, ситуация постоянна и стабильна, а в странах бывшего СССР после распада Союза развитие происходило неравномерно и нестабильно. Это привело к расслоению общества, к появлению разных ценностей и разному подходу к проблеме воспитания детей.

Вилкс также отметил, что случай с Ваней Берладиным остро отражает ситуацию с соблюдением детских прав в Латвии и положением детей в стране. В Латвии ребенок практически не считается ценностью и будущим страны, все происходит в семье.

"Но и родители же разные. У меня нет точной информации о семье Ивана, однако этот случай может свидетельствовать, что в доме не складывались нормальные эмоционально-психические отношения, если ребенок в одиночку может бродить по окрестностям без внимания взрослых", — резюмировал Андрейс Вилкс.