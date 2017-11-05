Прокурор Бауского района направил в суд материалы дела о жестоком убийстве пожилой женщины, а также осквернении ее тела, в рамках которого обвинения предъявлены молодому мужчине.

Как уже сообщалось ранее, в начале января 2017 года Госполиция заявила о том, в одной из квартир Иецавы из корыстных побуждений была убита женщина — 68-летняя Тамара Ж., которая с декабря 2016 года находилась в розыске.Телефон жертвы преступник сдал в ломбард, а тело женщины расчленил, сложил в пакеты и оставил на балконе.

Было установлено, что квартиросъемщик успел прожить в квартире Тамары больше месяца. Тело пенсионерки он,вероятно, собирался закопать или утопить, однако не успел. Дочь Тамары, обеспокоенная тем, что мать длительное время не выходит на связь, заявила в полицию.

Следствие установило, что обвиняемый, пока Тамара была жива, тайно выносил из квартиры и продавал принадлежащие ей вещи: золотые украшения, кошелек, платежные карты, деньги и даже телевизор. Понимая, что пенсионерка заявит на него в полицию, преступник решил ее убить.

В коридоре он нанес ей отбивным молотком несколько ударов по голове. Когда женщина упала в бессознательном состоянии, он продолжал ее бить и душить до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Согласно материалам обвинительного заключения, затем преступник отпилил жертве руки и ноги, сложил части тела в одеяло, затем спрятал в пакеты и положил на балкон. После этого он украл принадлежащие Тамаре банковские карточки, деньги, мобильный телефон и другие вещи.