Шеф Госполиции пояснил, что до 2013 года "повтор" в случае краж оценивался как квалифицирующий признак, за что виновник мог понести уголовную ответственность.

"В данный момент такого уже нет, что вызывает у нас опасения [..] На сегодняшний день можно красть, сколько захочешь, за это предусмотрено административное наказание", — указал Кюзис.

Комментируя заключения Госконтроля относительно проверки Госполиции, Кюзис сообщил, что не констатировано ничего нового, но до сих пор не решен вопрос о декриминализации мелких преступлений.

В числе успехов полиции генерал назвал раскрытие дела о погромах 13 января 2009 года, Золитудской трагедии, дела Имантского педофила, дела о психоактивных веществах и многое другое.

Также глава Госполиции подчеркнул, что в Латвии наметилась тенденция к уменьшению количества преступлений. За первые девять месяцев 2017 года количество преступлений сократилось на 1%. При этом на 20% возросло количество преступлений в отношении несовершеннолетних, когда дети становятся жертвами физического и сексуального насилия.