В результате трагической аварии с участием латвийского грузового автомобиля на юге Польши погибли три человека, сообщают польские СМИ.

ДТП произошло в районе населенного пункта Дыбки в субботу около 9.30. По предварительной информации, латвийская фура выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

Три человека, находившиеся в легковых машинах, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Причины аварии расследует полиция. Предполагается, что ДТП могло произойти из-за того, что у грузового автомобиля лопнула шина.