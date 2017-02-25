ДТП произошло в районе населенного пункта Дыбки в субботу около 9.30. По предварительной информации, латвийская фура выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя легковыми автомобилями.
Три человека, находившиеся в легковых машинах, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Причины аварии расследует полиция. Предполагается, что ДТП могло произойти из-за того, что у грузового автомобиля лопнула шина.