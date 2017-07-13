В период с 2014 по 2016 год зарегистрированные на территории Латвии церкви, приходы, общины и религиозные организации получили в виде пожертвований 50,9 млн. евро. Большая часть этих средств уже потрачена.

Согласно данным Службы госдоходов (СГД), за три года вырос объем пожертвований: если в 2014 году верующие внесли в качестве пожертвований 16,15 млн. евро, то в 2016 году — 17,54 млн. евро.

По информации Министерства юстиции Латвии, в 2015 году на территории страны были представлены 35 конфессий, насчитывающих 1,517 млн. верующих. Большая часть верующих — католики и лютеране. В 2015 году лютеран было 700 000, а католиков — 415 440. В 2014 году в Латвии насчитывалось 716 980 лютеран и 407 018 католиков.

На третьем месте по количеству верующих — Латвийская Православная церковь — 370 000 человек.

Представитель Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви (ЛЕЛЦ) Каспарс Упитис сообщил, что церковь тратит деньги на проведение богослужений, помощь дьяконата и воскресные школы. Из этих средств идет зарплата священникам, органистам, рабочим, которые поддерживают церковное хозяйство, строителям. Также пожертвования направляются на организацию суповых кухонь для бедных и малообеспеченных жителей, а также на издание книг. С привлечением средств еврофондов осуществляются и большие проекты.

В Римско-Католической Церкви Латвии пояснили, что большая часть пожертвований уходит на ежедневные нужы: оплату счетов за электричество, отопление, ремонт и т.д. Иногда РКЦЛ устраивает сбор средств на конкретные проекты. На сегодняшний день таким образом собираются средства на ремонт церкви Святого Альберта в Риге. В 2018 году в силу вступит проект о сохранении сакрального наследия Латвии, что существенно облегчит жизнь многим приходам и общинам, поскольку средства на ремонт и реновацию будет выделять государство.

Информацию о том, куда тратятся средства, полученные Латвийской Православной Церковью, получить до сих пор не удалось.