В конце прошлой недели неприятные моменты пришлось пережить рижанке Вите, которая отправилась прогуляться на Лиепайский пляж. Женщина нашла кусочек янтаря и положила его в карман, где он нагрелся и проделал в кармане отверстие. По данным "Курземе вардс", отдыхающая едва не стала очередной жертвой белого фосфора.

Как рассказала женщина, она нашла янтарь около пяти вечера, спустя пару часов извлекла из кармана и заметила, что он стал слишком прозрачным, а после него на руках остался налет, напоминающий масло. Поскольку с Витой был маленький ребенок, она не уделила этой странности внимание.

На следующее утро рижанка решила достать янтарь из кармана и констатировала, что в кармане появилось отверстие с опаленными краями, а сам солнечный камень провалился в подкладку. Именно в тот момент женщина поняла, что ее находка — опасный белый фосфор.

Ложный янтарь — это затопленный в море более 25 лет назад белый фосфор, который по внешнему виду напоминает янтарь. Если его немного потереть или же если он попадет в тепло, то фосфор воспламеняется. Фосфор от янтаря отличается тем, что это химическое вещество не столь прозрачно, как янтарь.

На лиепайский пляж ложный янтарь обычно вымывает после шторма или сильных ветров в любое время года.