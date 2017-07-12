В память о 5-летнем Иване Берладине, тело которого спустя 10 дней обнаружили в лесном массиве под Дубени, 12 июля в православном Свято-Никольском соборе морском соборе Лиепаи состоится поминальная служба.

В течение всего дня в церковь приглашаются все желающие, кто хочет быть вместе в этот скорбный час, вспомнить мальчика и поставить в память о нем свечку.

Соболезнования семье и близким Вани Берладина выразила Лиепайская городская дума. Самоуправление окажет семье необходимую социальную и психологическую помощь, а также окажет поддержку с проводами ребенка в последний путь.

Лиепайская дума поблагодарила Госполицию, национальные вооруженные силы, Лиепайскую муниципальную полицию, Государственную пожарно-спасательную службу, волонтеров организации bezvests.lv и всех добровольцев, которые все 10 дней искали Ваню.