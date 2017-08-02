Заметив нарушителя, инспекторы начали преследование, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, однако лихач не останавливался. Погоня продолжалась 8 — 13 км, когда стражи порядка решили сделать предупредительные выстрелы. Как отмечают в ВРУП, полицейские произвели 17 выстрелов, прежде, чем 34-летний мужчина остановился, совершив аварию.
Задержанный отказался пройти проверку на содержание в организме алкоголя, поэтому его доставили в ближайшую больницу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о начале уголовного процесса.