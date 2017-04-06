Прокурор Эвита Масуле сперва отправила дело в столичный суд Латгальского предместья — с учетом того, что в Риге, на улице Гоголя, находится большинство свидетелей: они работают в LDz или его дочерней фирме LDz ritošā sastāva serviss, пишет Rus.LSM.lv.

Однако судья Инара Яневича решила, что дело необходимо отправить в Лимбажи, поскольку в августе 2015 года экс-главу LDz сразу после возвращения в Латвию сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) задержали в Салацгривском крае.

Прокуратура Латвии в июле 2016 года предъявила эстонскому предпринимателю-миллионеру Олегу Осиновскому обвинение в даче Магонису взятки в 499 500 евро. Осиновский настаивал, чтобы дело рассматривалось в эстонском суде.

По словам Осиновского, он все сделал правильно, когда заплатил Магонису за представление его интересов на переговорах с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

"Я сделал все юридически правильно, я проконсультировался и со своими эстонскими адвокатами", — сказал он. По словам Осиновского, он уплатил Магонису деньги, полученные с собственных доходов по дивидендам.