В ночь на 14 июля сотрудники Елгавского участка полиции получили информацию от местных жительниц, которые заметили на ул. Лиепа маленького босого мальчика без сопровождения родителей.

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, когда женщины подошли к ребенку и спросили, почему он в 3 часа ночи один бродит по городу, мальчик сбежал. Свидетельницы сразу же сообщили об этом в полицию.

Прибывшие стражи порядка нашли ребенка на ул. Паста: на ногах у него были только носочки. Чтобы установить обстоятельства, мальчика доставили в участок, где и узнали, что тот не нашел дома бабушку и решил отправиться на ее поиски. Мама в это время спала и не слышала, как сын вышел из дома.

Позже оказалось, что мама мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения — в ее организме констатировали 2,01 промилле. В квартире с ней также был 3-летний сын, который также спал.

К моменту прибытия полиции бабушка уже вернулась домой. Поскольку она оказалась трезвой, ее попросили присматривать за детьми.

Полиция проверила условия, в которых проживают дети: в квартире было чисто и убрано. Оба ребенка также оказались ухожены и сыты.

О ЧП проинформирован Сиротский суд. Полиция также начала административный процесс за невыполнение родительских обязанностей.

Госполиция благодарит жителей, которые не прошли мимо заблудившегося мальчика, а старались ему помочь и сообщили о ЧР органам правопорядка.